Челтнем Таун — Манчестер Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция 23.01.2021

В 20:30 в кубке Англии по футболу начнётся матч

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Челтнем Таун» — «Манчестер Сити». Коэффициент ставки — 1.80.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Манчестер Сити»).

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