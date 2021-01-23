Где смотреть Брайтон энд Хоув Альбион — Блэкпул: во сколько прямая трансляция матча в кубке Англии по футболу 23.01.2021

В 18:00 в кубке Англии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Блэкпул» — «Брайтон энд Хоув Альбион» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Брайтон энд Хоув Альбион»).

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