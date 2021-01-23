Где смотреть Барнсли — Норвич Сити: во сколько прямая трансляция матча в кубке Англии по футболу 23.01.2021

Последний матч между собой: «Норвич Сити» — «Барнсли» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Барнсли» — «Норвич Сити». Коэффициент ставки — 1.75.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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