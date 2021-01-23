Байер — Вольфсбург: смотреть онлайн, прямая трансляция 23.01.2021

В 17:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Вольфсбург» — «Байер» 0:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Байер» — «Вольфсбург». Коэффициент ставки — 2.10.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Вольфсбург»).

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