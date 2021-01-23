Где смотреть Астон Вилла — Ньюкасл: во сколько прямая трансляция матча в английской Премьер-лиге 23.01.2021

В 23:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Ньюкасл» — «Астон Вилла» 1:1 (полная статистика встреч).

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Астон Вилла» — «Ньюкасл». Коэффициент ставки — 1.73.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Астон Вилла»).

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