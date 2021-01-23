Арминия — Айнтрахт Ф: смотреть онлайн, прямая трансляция 23.01.2021

Последний матч между собой: «Айнтрахт Ф» — «Арминия» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Арминия» — «Айнтрахт Ф» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.00.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Айнтрахт Ф»).
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