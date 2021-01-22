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    «Челси» отдал защитника Томори в аренду «Милану»

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    Лондонский «Челси» официально объявил, что 23-летний защитник английского клуба Фикайо Томори продолжит карьеру в «Милане» на правах аренды.

    Фикайо Томори
    Фикайо Томори

    Ближайшим летом у итальянского клуба будет право выкупить футболиста. По данным СМИ, в соглашении прописана сумма возможного трансфера в 30 миллионов евро.

    Томори — воспитанник академии «Челси». В ноябре 2019 года он дебютировал в национальной сборной Англии, а за главную команду лондонцев в сумме провел 27 матчей, забив два мяча и сделав одну голевую передачу.

    В нынешнем сезоне в активе центрального защитника четыре встречи с учетом всех турниров.

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