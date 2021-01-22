«Челси» отдал защитника Томори в аренду «Милану»

Фикайо Томори
globallookpress.com
Ближайшим летом у итальянского клуба будет право выкупить футболиста. По данным СМИ, в соглашении прописана сумма возможного трансфера в 30 миллионов евро.
Томори — воспитанник академии «Челси». В ноябре 2019 года он дебютировал в национальной сборной Англии, а за главную команду лондонцев в сумме провел 27 матчей, забив два мяча и сделав одну голевую передачу.
В нынешнем сезоне в активе центрального защитника четыре встречи с учетом всех турниров.
Good luck in Italy, @FikayoTomori_! 👊🇮🇹— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 22, 2021