Шварц рассказал о трансферных планах «Динамо»

Главный тренер «Динамо»ответил на вопрос о возможном появлении в команде новых футболистов.

По словам немецкого специалиста, клуб не планирует спешить с трансферами.

«Вопрос открыт. Если брать нового игрока, то только высокого класса. Есть два вероятных варианта развития событий. Первый — ничего в этом плане не будем предпринимать. Второй — если будем убеждены, что футболист классный и подходит нам, рассмотрим возможность его приобретения.

В ходе этого сбора будем анализировать, посмотрим на тех игроков, которые находятся на рынке, и по итогу примем решение. Если увидим, что есть игрок с хорошим уровнем, то почему бы и нет?

Мы открыты и понимаем важность повышения уровня команды», — приводит слова Шварца «Чемпионат».