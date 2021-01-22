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    ПСЖ — Монпелье: смотреть онлайн, прямая трансляция 22.01.2021

    ПСЖ — Монпелье: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

    Футбол Лига 1 ПСЖ Монпелье Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1
    В 23:00 во французской Лиге 1 начнётся матч «ПСЖ» — «Монпелье».

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    Последний матч между собой: «Монпелье» — «ПСЖ» 1:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:1.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ПСЖ» — «Монпелье» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.76.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:1 (победит «ПСЖ»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Монпелье».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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