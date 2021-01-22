ПСЖ — Монпелье: смотреть онлайн, прямая трансляция 22.01.2021

В 23:00 во французской Лиге 1 начнётся матч

Последний матч между собой: «Монпелье» — «ПСЖ» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 6:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «ПСЖ» — «Монпелье» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.76.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 6:1 (победит «ПСЖ»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Монпелье».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.