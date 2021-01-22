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    Овчинников: Не ожидал, что ЦСКА не продлит со мной контракт

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    Бывший старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников рассказал, как узнал о том, что покидает московский клуб.

    Сергей Овчинников
    Сергей Овчинников

    Об уходе Овчинникова ЦСКА объявил 29 декабря. Клуб сообщил, что специалист ушел в связи с истечением срока контракта.

    «Узнал в кабинете генерального директора. Переговорил с Романом Юрьевичем [Бабаевым], который мне сказал, что контракт не будет продлен. Соответственно, статус у меня безработного на сегодняшний день.

    Честно скажу, не ожидал этого. Но получилось таким образом. Какие были причины? Мне их никто не называл, потому что я и не спрашивал. Они могут смотреть по-другому на развитие клуба, его философию.

    Это рабочий момент, который неприятный лично для меня. Но его надо пережить. Это обыкновенный момент в футболе», — сказал Овчинников в программе «Инсайдеры» на «Матч ТВ».

    Овчинников работал в ЦСКА с 2014 года.

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