Овчинников: Не ожидал, что ЦСКА не продлит со мной контракт

Бывший старший тренер ЦСКАрассказал, как узнал о том, что покидает московский клуб.

Об уходе Овчинникова ЦСКА объявил 29 декабря. Клуб сообщил, что специалист ушел в связи с истечением срока контракта.

«Узнал в кабинете генерального директора. Переговорил с Романом Юрьевичем [Бабаевым], который мне сказал, что контракт не будет продлен. Соответственно, статус у меня безработного на сегодняшний день.

Честно скажу, не ожидал этого. Но получилось таким образом. Какие были причины? Мне их никто не называл, потому что я и не спрашивал. Они могут смотреть по-другому на развитие клуба, его философию.

Это рабочий момент, который неприятный лично для меня. Но его надо пережить. Это обыкновенный момент в футболе», — сказал Овчинников в программе «Инсайдеры» на «Матч ТВ».

Овчинников работал в ЦСКА с 2014 года.