Где смотреть Леванте — Вальядолид: во сколько прямая трансляция матча в Ла Лиге 22.01.2021

В 23:00 в Ла Лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Вальядолид» — «Леванте» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Леванте» — «Вальядолид» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.08.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Леванте»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Леванте» — «Вальядолид».

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