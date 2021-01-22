Ковалевский: Максименко — будущее России, но конкуренция большая

Бывший вратарь «Спартака»поделился мнением о будущем голкипера

В текущем сезоне Максименко провел 19 матчей в чемпионате России и пропустил 21 гол, пять раз сыграв на ноль. 22-летний вратарь выступает за красно-белых с 2017 года.

«Максименко очередной сезон играет очень стабильно. Без больших прыжков, но развивается.

Александр — будущее России, но конкуренция большая. Хорошо, что она есть на позицию вратаря сборной России.

До этого долгие годы ее занимал легендарный Игорь Акинфеев, сейчас идет молодая волна российских вратарей, которые между собой будут делить место первого номера.

У Максименко есть опыт не только первого вратаря большой команды чемпионата России, но и игрока, который берет ответственность за команду в качестве капитана.

В молодежной сборной России он справлялся с этой ролью. У него есть определенные лидерские качества для этого», — сказал Ковалевский в программе «Межсезонье» на телеканале «Матч ТВ».

В настоящий момент «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков.