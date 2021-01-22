Где смотреть Фламенго — Палмейрас: во сколько прямая трансляция матча в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) 22.01.2021

В 01:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч

Последний матч между собой: «Палмейрас» — «Фламенго» 1:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фламенго» — «Палмейрас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.64.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Фламенго»).

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