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    Где смотреть Фламенго — Палмейрас: во сколько прямая трансляция матча в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) 22.01.2021

    Фламенго — Палмейрас: онлайн-трансляция матча начнется в 01:00

    Футбол Латинская Америка
    В 01:00 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч «Фламенго» — «Палмейрас».

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    Последний матч между собой: «Палмейрас» — «Фламенго» 1:1 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фламенго» — «Палмейрас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.64.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Фламенго»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Фламенго — Палмейрас.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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