Где смотреть Фламенго — Палмейрас: во сколько прямая трансляция матча в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) 22.01.2021

Последний матч между собой: «Палмейрас» — «Фламенго» 1:1 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фламенго» — «Палмейрас» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.64.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Фламенго»).
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