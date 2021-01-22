Чорли — Вулверхэмптон: смотреть онлайн, прямая трансляция 22.01.2021

В 22:45 в кубке Англии по футболу начнётся матч

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Чорли» — «Вулверхэмптон». Коэффициент ставки — 1.86.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Чорли»).

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