Где смотреть Боруссия М — Боруссия Д: во сколько прямая трансляция матча в немецкой Бундеслиге 22.01.2021

В 22:30 в немецкой Бундеслиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «Боруссия М» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Боруссия М» — «Боруссия Д». Коэффициент ставки — 2.50.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Боруссия Д»).

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