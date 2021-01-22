Где смотреть Боруссия М — Боруссия Д: во сколько прямая трансляция матча в немецкой Бундеслиге 22.01.2021

Последний матч между собой: «Боруссия Д» — «Боруссия М» 3:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:5.
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Боруссия М» — «Боруссия Д». Коэффициент ставки — 2.50.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:5 (победит «Боруссия Д»).
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