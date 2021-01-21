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    «Зенит» одержал крупную победу над «Ригой»

    «Зенит» — «Рига»: счет матча 4:0, обзор голов

    Футбол Товарищеские матчи Зенит Футбол России
    «Зенит» нанес поражение «Риге» в товарищеском матче на сборе в Дубае.

    Футболисты «Зенита»
    Футболисты «Зенита»

    Встреча, которая прошла на стадионе «Над Аль-Шеба», завершилась со счетом 4:0.

    По голу у победителей забили Себастьян Дриусси (35 минута), Вендел (36), Андрей Мостовой (85, с пенальти) и Станислав Крапухин (90+1).

    Футбол. Товарищеские матчи (клубы)
    Зенит — Рига 4:0
    Голы: 1:0 Себастьян Дриусси (34'), 2:0 Вендел (36'), 3:0 Андрей Мостовой (пенальти) (84'), 4:0 Stanislav Krapukhin (90')

    Ожидается, что «Зенит» будет тренироваться в Дубае до 27 января, а затем, после небольшой паузы, проведет второй сбор там же — с 31 января по 12 февраля.

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