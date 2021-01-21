Тедеско: Я не меняю своих решений

Главный тренер московскогорассказал, какова вероятность того, что он продолжит тренировать команду в следующем сезоне.

«Не думаю, что есть хотя бы один шанс из ста. Потому что я не меняю своих решений, если принял их. Если это понадобится "Спартаку" сейчас или в будущем, я всегда готов честно высказать свое мнение.

Но в клубе достаточно экспертов, которые примут правильное для "Спартака" решение. Единственное, что я хотел бы сказать будущему тренеру "Спартака", кто бы им ни стал: Наслаждайтесь временем здесь с этой фантастической командой!» — сказал специалист «Спорт-Экспрессу».

Напомним, Тедеско после поражения от «Зенита» (1:3) в 19-м туре РПЛ объявил, что не намерен продлевать действующий до конца мая контракт и покинет команду летом.