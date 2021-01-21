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    Тедеско: Я не меняю своих решений

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    Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, какова вероятность того, что он продолжит тренировать команду в следующем сезоне.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «Не думаю, что есть хотя бы один шанс из ста. Потому что я не меняю своих решений, если принял их. Если это понадобится "Спартаку" сейчас или в будущем, я всегда готов честно высказать свое мнение.

    Но в клубе достаточно экспертов, которые примут правильное для "Спартака" решение. Единственное, что я хотел бы сказать будущему тренеру "Спартака", кто бы им ни стал: Наслаждайтесь временем здесь с этой фантастической командой!» — сказал специалист «Спорт-Экспрессу».

    Напомним, Тедеско после поражения от «Зенита» (1:3) в 19-м туре РПЛ объявил, что не намерен продлевать действующий до конца мая контракт и покинет команду летом.

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