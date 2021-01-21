Сивасспор — Фенербахче: смотреть онлайн, прямая трансляция 21.01.2021

В 19:00 в Суперлиге Турции начнётся матч

Последний матч между собой: «Фенербахче» — «Сивасспор» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Сивасспор» — «Фенербахче». Коэффициент ставки — 1.69.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Фенербахче»).

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