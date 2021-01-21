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    Все новости спорта

    Ливерпуль — Бёрнли: смотреть онлайн, прямая трансляция 21.01.2021

    Ливерпуль — Бёрнли: онлайн-трансляция матча начнется в 23:00

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    В 23:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Ливерпуль» — «Бёрнли».

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    Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Бёрнли» 1:1 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Бёрнли» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.53.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Ливерпуль»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча Ливерпуль — Бёрнли.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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