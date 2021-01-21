Ливерпуль — Бёрнли: смотреть онлайн, прямая трансляция 21.01.2021

В 23:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Ливерпуль» — «Бёрнли» 1:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Ливерпуль» — «Бёрнли» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.53.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Ливерпуль»).

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