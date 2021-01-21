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    Где смотреть Куритиба — Флуминенсе: во сколько прямая трансляция матча в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) 21.01.2021

    Куритиба — Флуминенсе: онлайн-трансляция матча начнется в 02:30

    Футбол Латинская Америка
    В 02:30 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч «Куритиба» — «Флуминенсе».

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    Последний матч между собой: «Флуминенсе» — «Куритиба» 4:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Куритиба» — «Флуминенсе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Куритиба»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Куритиба» — «Флуминенсе».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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