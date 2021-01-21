Где смотреть Куритиба — Флуминенсе: во сколько прямая трансляция матча в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) 21.01.2021

Последний матч между собой: «Флуминенсе» — «Куритиба» 4:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Куритиба» — «Флуминенсе» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Куритиба»).
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