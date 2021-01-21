Где смотреть Гремио — Атлетико Минейро: во сколько прямая трансляция матча в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) 21.01.2021

В 01:15 в чемпионате Бразилии по футболу (Серия А) начнётся матч

Последний матч между собой: «Атлетико Минейро» — «Гремио» 3:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Гремио» — «Атлетико Минейро». Коэффициент ставки — 2.42.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Гремио»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Гремио» — «Атлетико Минейро».

Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.