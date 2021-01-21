ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Будущее Месси остается неопределенным«Барселона»: борьба за власть и судьбу Месси
  • 09:59
    • Алексей Березуцкий решил остаться в ЦСКА
  • 11:41
    • Источник: Овечкин сыграет в ближайшем матче НХЛ
  • 10:14
    • В Москве разрешили заполнять спортивные арены на 50 процентов
  • 09:45
    • «Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио», «Бруклин» проиграл «Кливленду»
  • 07:00
    • Четыре российских хоккеиста «Вашингтона» попали в список недоступных по протоколу Covid-19
    Все новости спорта

    Где смотреть Эрзурумспор — Аланьяспор: во сколько прямая трансляция матча в Суперлиге Турции 21.01.2021

    Эрзурумспор — Аланьяспор: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Футбол
    В 16:00 в Суперлиге Турции начнётся матч «Эрзурумспор» — «Аланьяспор».

  • 50 000
  • Бонус новым игрокамИграть!

    Последний матч между собой: «Аланьяспор» — «Эрзурумспор» 4:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Аланьяспор»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Эрзурумспор» — «Аланьяспор».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 25$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Бернли»?
  • «Ливерпуль» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
  • Сможет ли «Барселона» угомонить самую сенсационную команду Кубка Испании?
  • «Корнелья» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Одержит ли «Атлетико» очередную победу в Примере?
  • «Эйбар» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.81
  • Экспресс дня 21 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Корнелья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Эйбар — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лацио — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.50
  • Прогноз на матч Боруссия М — Боруссия Д
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.75
  • Экспресс дня 22 января
  • Завтра в 23:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Оттава — Виннипег
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры