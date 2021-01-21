ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуТриумф на перспективу. «Ювентус» не убедил игрой, но одолел «Наполи»
  • 17:51
    • «Спартак» и «Фиорентина» договорились о трансфере Кокорина
  • 22:09
    • «Барыс» сильнее московского «Динамо», «Сочи» победил «Сибирь»
  • 22:01
    • «Локомотив» в серии буллитов победил «Ак Барс»
  • 21:53
    • СКА одержал очередную победу в КХЛ
  • 21:45
    • ЦСКА дома победил «Амур» и вышел в плей-офф Кубка Гагарина
    Все новости спорта

    Эйбар — Атлетико: смотреть онлайн, прямая трансляция 21.01.2021

    Эйбар — Атлетико: онлайн-трансляция матча начнется в 23:30

    Футбол Примера (Ла Лига) Эйбар Атлетико Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    В 23:30 в испанской Примере начнётся матч «Эйбар» — «Атлетико».

  • 50 000
  • Бонус новым игрокамИграть!

    Последний матч между собой: «Эйбар» — «Атлетико» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Эйбар» — «Атлетико». Коэффициент ставки — 1.73.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Атлетико»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Эйбар» — «Атлетико».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Фрибет 20$Новым игрокам
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Ливерпуль» разгромить «Бернли»?
  • «Ливерпуль» — «Бернли». Прогноз и ставки
  • 2.53
    •
  • Сможет ли «Барселона» угомонить самую сенсационную команду Кубка Испании?
  • «Корнелья» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Одержит ли «Атлетико» очередную победу в Примере?
  • «Эйбар» — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100 ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    •  Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.81
  • Экспресс дня 21 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бернли
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Корнелья — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Эйбар — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лацио — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Даллас — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Миннесота — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Торонто — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Питтсбург — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Послезавтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры