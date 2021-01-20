Удинезе — Аталанта: смотреть онлайн, прямая трансляция 20.01.2021

Последний матч между собой: «Удинезе» — «Аталанта» 2:3 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Удинезе» — «Аталанта». Коэффициент ставки — 1.82.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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