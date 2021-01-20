Где смотреть РБ Лейпциг — Унион: во сколько прямая трансляция матча в футбольной Бундеслиге 20.01.2021

Последний матч между собой: «РБ Лейпциг» — «Унион» 3:1 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Унион». Коэффициент ставки — 3.10.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «РБ Лейпциг»).
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