Ноттингем Форест — Мидлсбро: смотреть онлайн, прямая трансляция 20.01.2021

В 22:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Мидлсбро» — «Ноттингем Форест» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ноттингем Форест» — «Мидлсбро». Коэффициент ставки — 1.84.

«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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