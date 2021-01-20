Норвич Сити — Бристоль Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция 20.01.2021

В 21:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Бристоль Сити» — «Норвич Сити» 1:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Норвич Сити» — «Бристоль Сити». Коэффициент ставки — 1.81.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Норвич Сити»).

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