Марсель — Ланс: смотреть онлайн, прямая трансляция 20.01.2021

Последний матч между собой: «Ланс» — «Марсель» 0:4 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Марсель» — «Ланс». Коэффициент ставки — 1.95.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Ланс»).
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