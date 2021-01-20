Манчестер Сити — Астон Вилла: смотреть онлайн, прямая трансляция 20.01.2021

В 21:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 1:2 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Астон Вилла» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.20.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Манчестер Сити»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Астон Вилла».

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