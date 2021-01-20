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    Хет-трик Конате помог «Химкам» обыграть «Радник»

    «Химки» — «Радник»: счет матча 4:3, обзор голов

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    ФК «Химки» обыграл сербский «Радник» (4:3) в контрольном матче на тренировочном сборе в турецком Белеке.

    «Химки»
    «Химки»

    В составе победителей Мохамед Конате сделал хет-трик, поразив ворота сербов на 19-й (с пенальти), 22-й и 43-й минутах. На 34-й отличился Резиуан Мирзов.

    Сербы отквитали один мяч еще до перерыва (45+1), а еще два гола забили во втором тайме — на 58-й (с пенальти) и 90-й минутах.

    Товарищеский матч
    «Химки» (Россия) — «Радник» (Сербия) — 4:3 (4:1)
    Голы «Химок»: Конате, 26 — с пенальти (1:0). Конате, 29 (2:0). Мирзов, 34 (3:0). Конате, 43 (4:0)«Химки»: Лантратов (Хомич, 46), Идову (Тихонов, 62), Тихий (Волков, 62), Данилкин, Филин (Ермилов, 65), Глушаков (Могилевец, 62), Кухарчук (Корян, 46), Мирзов (Дядюн, 62), Трошечкин (Камышев, 46), Боженов (Алиев, 62), Конате (Себаи, 46)

    Ранее в этот день подмосковный клуб сыграл вничью в контрольном матче с «Септември» (1:1), упустив победу в концовке. Обме команды забили по голу с пенальти.

    Следующий спарринг на турецком сборе «Химки» проведут 24 января против словенского «Целе».

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