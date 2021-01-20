Ювентус — Наполи: смотреть онлайн, прямая трансляция 20.01.2021

В 23:00 в Суперкубке Италии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Ювентус» — «Наполи» 3:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Ювентус» — «Наполи». Коэффициент ставки — 1.58.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Ювентус»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Наполи».

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