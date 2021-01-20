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    Галатасарай — Денизлиспор: смотреть онлайн, прямая трансляция 20.01.2021

    Галатасарай — Денизлиспор: онлайн-трансляция матча начнется в 19:00

    Футбол Галатасарай
    В 19:00 в турецской футбольной Суперлиге начнётся матч «Галатасарай» — «Денизлиспор».

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    Последний матч между собой: «Галатасарай» — «Денизлиспор» 2:1 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Галатасарай» — «Денизлиспор» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.97.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Галатасарай»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Галатасарай» — «Денизлиспор».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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