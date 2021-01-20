Где смотреть Фулхэм — Манчестер Юнайтед: во сколько прямая трансляция матча в АПЛ 20.01.2021

В 23:15 в АПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» 0:3 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фулхэм» — «Манчестер Юнайтед» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.57.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Манчестер Юнайтед»).

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