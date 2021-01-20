Где смотреть Фрайбург — Айнтрахт Ф: во сколько прямая трансляция матча в чемпионате Германии по футболу 20.01.2021

Последний матч между собой: «Айнтрахт Ф» — «Фрайбург» 3:3 (полная статистика встреч).
Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фрайбург» — «Айнтрахт Ф» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.
«Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.
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