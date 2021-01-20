Еременко: Надеюсь, займем место как в прошлом сезоне, а то и выше

Полузащитник «Ростова»дал интервью, в котором поделился ожиданиями от этого сезона.

«Спустя два года после перехода в "Ростов" я могу сказать, что сделал правильный выбор, абсолютно. Игра пошла почти с самого начала. Я чувствую себя очень важным игроком для команды, и это всегда приятно.

Какой матч больше всего запомнился? Таких игр много, но если брать индивидуально, это матч с "Рубином", когда я забил два гола.

Цель — выигрывать все матчи. Но так как это очень сложно, я надеюсь, мы займем место как минимум как в прошлом сезоне, а то и выше», — сказал Еременко пресс-службе «Ростова».