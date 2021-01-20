Бородюк — о решении Тедеско: Игрокам «Спартака» абсолютно все равно

Известный российский тренерсчитает, что решение главного тренера «Спартака»не продлевать контракт с клубом никак не скажется на команде.

«На мой взгляд, футболистам сейчас абсолютно все равно. Они, наверное, в основном реагируют на себя, как они будут играть.

Что касается тренера, то есть несколько вариантов. С одной стороны, он абсолютно правильно сделал, что заявил о своем решении. Если он скажет: "ребята у меня ничего не получилось, я вас предупреждал", то это уже вопрос к руководству. А если у него получится, то он скажет, если вы хотите, чтобы я остался, я заработал — делайте мне гораздо лучшую весну. В этом плане он абсолютно правильно поступил», — приводит слова Бородюка «Матч ТВ».

Действующий контракт Тедеско со «Спартаком» рассчитан ло конца текущего сезона.