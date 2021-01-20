Где смотреть Аугсбург — Бавария: во сколько прямая трансляция матча в чемпионате Германии по футболу 20.01.2021

В 22:30 в чемпионате Германии по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Бавария» — «Аугсбург» 2:0 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Аугсбург» — «Бавария» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.60.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Бавария»).

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