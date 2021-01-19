Воронин: Кокорин раскрыл свой потенциал на 60-70 процентов

Тренер «Динамо»поделился мнением о нападающем «Спартака»

Воронин и Кокорин играли вместе за «Динамо».

«Я знаю Кокору с января 2010 года, когда ему было 18 лет. Его становление шло на моих глазах. Как и Смолова. Всегда говорил, что это два очень талантливых игрока. Я же могу определить способности футболиста — у них был сумасшедший потенциал. Что они на юношеском этапе чудили, так им позволяли это делать. Руководители, тренеры, родители. Пацанам насыпали кучу денег и хотели, чтобы они сидели безвылазно на базе, думали только о футболе? Так не бывает. Через это многие проходят.

Слава богу, что Кокорин и Смолов хотя бы заиграли, в том числе доросли до сборной. А сколько заканчивает на самом начальном этапе? И в советское время такое было. Я думал, что оба уедут в Европу — не сложилось, если не считать небольшой отрезок у Смолова. И Кокорину я прошлой зимой говорил, когда возникла история с "Сочи": "Какой тебе смысл сидеть в 'Зените', если тебя не хотят видеть? У тебя была травма, потом из-за известной истории год пропустил — тебе играть надо, езжай в Сочи".

Как Дзюба попал на чемпионат мира? Пошел в "Арсенал" и там доказал. Как Смолов стал лучшим бомбардиром в "Краснодаре"? Уехал в аренду в "Урал", проявил себя. Так и Кокорин весной в "Сочи" показал себя — пригласили в "Спартак". Да, пока тяжело. Но тоже поймите — у Сани была операция на крестообразных связках, пропустил полгода, потом тут же история с колонией. Естественно, бесследно это не проходит, ему уже не 20 лет. Но он хороший футболист — был и пока еще остается.

Спортивный директор "Динамо" Желько Бувач говорил же о желании пригласить Кокору. Не знаю, почему не срослось. Если будет стопроцентно здоров, будет полностью отдаваться делу — усилит любую российскую команду.

Кокорин раскрыл свой потенциал на 60-70 процентов. Недостающие 30-40 — это как раз самое интересное и важное», — приводит слова Воронина «Спорт-Экспресс».