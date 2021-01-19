Вальядолид — Эльче: смотреть онлайн, прямая трансляция 19.01.2021

В 21:00 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Вальядолид» — «Эльче» 2:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Вальядолид» — «Эльче» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.65.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Вальядолид»).

На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Вальядолид» — «Эльче».

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