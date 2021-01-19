Саутгемптон — Шрусбери Таун — смотреть онлайн прямую трансляцию 19.01.2021

В 23:00 в кубке Англии по футболу начнётся матч

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Саутгемптон» — «Шрусбери Таун» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.30.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Саутгемптон»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Саутгемптон» — «Шрусбери Таун».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.