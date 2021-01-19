Майнц — Вольфсбург: смотреть онлайн, прямая трансляция 19.01.2021

Последний матч между собой: «Вольфсбург» — «Майнц» 4:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Майнц» — «Вольфсбург». Коэффициент ставки — 2.10.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Вольфсбург»).
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