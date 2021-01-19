Лестер — Челси — смотреть онлайн прямую трансляцию 19.01.2021

В 23:15 в АПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Лестер» — «Челси» 0:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лестер» — «Челси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.32.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

Календарь и таблица АПЛ

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Челси»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Лестер» — «Челси».

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