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    Лестер — Челси — смотреть онлайн прямую трансляцию 19.01.2021

    Лестер — Челси: онлайн-трансляция матча начнется в 23:15

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    В 23:15 в АПЛ начнётся матч «Лестер» — «Челси».

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    Последний матч между собой: «Лестер» — «Челси» 0:1 (полная статистика встреч).

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Лестер» — «Челси» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.32.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Челси»).

    На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Лестер» — «Челси».

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.

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