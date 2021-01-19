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    Кайсериспор — Истанбул Башакшехир: смотреть онлайн, прямая трансляция 19.01.2021

    Кайсериспор — Истанбул Башакшехир: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Футбол Истанбул Башакшехир
    В 16:00 в чемпионате Турции по футболу начнётся матч «Кайсериспор» — «Истанбул Башакшехир».

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    Последний матч между собой: «Истанбул Башакшехир» — «Кайсериспор» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кайсериспор» — «Истанбул Башакшехир». Коэффициент ставки — 1.68.

    «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Истанбул Башакшехир»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча «Кайсериспор» — «Истанбул Башакшехир».

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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