Кадис — Леванте: смотреть онлайн, прямая трансляция 19.01.2021

В 21:00 в испанской Примере начнётся матч

Последний матч между собой: «Леванте» — «Кадис» 2:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Кадис» — «Леванте» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.91.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Леванте»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Кадис» — «Леванте».

Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, подробная предматчевая статистика, составы команд.