Герта — Хоффенхайм: смотреть онлайн, прямая трансляция 19.01.2021

Последний матч между собой: «Хоффенхайм» — «Герта» 0:3 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Герта» — «Хоффенхайм». Коэффициент ставки — 2.25.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Герта»).
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