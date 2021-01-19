Дерби Каунти — Борнмут: смотреть онлайн, прямая трансляция 19.01.2021

В 21:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч

Последний матч между собой: «Борнмут» — «Дерби Каунти» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Дерби Каунти» — «Борнмут» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.93.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Дерби Каунти»).

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