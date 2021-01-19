Боруссия М — Вердер — смотреть онлайн прямую трансляцию 19.01.2021

Последний матч между собой: «Вердер» — «Боруссия М» 0:0 (полная статистика встреч).
Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Боруссия М» — «Вердер». Коэффициент ставки — 2.10.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.
«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Боруссия М»).
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