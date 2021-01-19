ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» ни разу не пропустил в пяти последних матчахВозрождение «Арсенала» продолжается: гениальный Смит-Роу и возвращение настоящего Обамеянга
  • 16:55
    • Месси дисквалифицировали на два матча за удар игрока «Атлетика»
  • 15:47
    • «Краснодар» интересуется бомбардиром «Реймса»
  • 15:32
    • Sky Sports: Между Алабой и «Реалом» нет договоренности
  • 11:47
    • Избитый Кокориным и Мамаевым водитель увеличил исковые требования
    Все новости спорта

    Аспиликуэта: Знаем, как вернуться к стабильности

    Футбол АПЛ Футбол Англии Челси Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта дал интервью, в котором высказался о неудачных выступлениях команды в матчах Премьер-лиги.

    Сесар Аспиликуэта
    Сесар Аспиликуэта

    «Игроки "Челси" очень требовательны к себе. Мы хотим всегда быть выше и бороться за все трофеи. Когда результатов нет, мы стараемся стать лучше. В начале декабря мы были на вершине АПЛ. Все могли подумать, что мы можем взять титул.

    Спустя месяц, у нас не самые лучшие результаты, мы опустились в середину таблицы. Все решили, что мы выбыли из гонки. Но мы знаем, как это работает и хотим вернуться к стабильности», — цитирует Аспиликуэту Sky Sports.

    В 18 матчах чемпионата Англии «аристократы» набрали 29 очков и занимают лишь 7 место в турнирной таблице.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Челси» набрать очки на поле «Лестера»?
  • «Лестер» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.32
    •
  • Обгонит ли «Боруссия» леверкузенцев в таблице Бундеслиги?
  • «Байер» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
  • Будет ли результативным столичное дерби?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБесплатная ставка €20 + бонус до €100 ИгратьБесплатная ставка $40 ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьУдвоение депозита до $100 ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьУдвоим депозит до €100
    Все букмекеры
    •  Играть Бонус новым клиентам
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.75
  • Экспресс дня 19 января
  • Сегодня в 23:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч Байер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Алавес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.59
  • Прогноз на матч Рома — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вердер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Алькояно — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Анахайм — Миннесота
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры