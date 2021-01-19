Аспиликуэта: Знаем, как вернуться к стабильности

Защитник «Челси»дал интервью, в котором высказался о неудачных выступлениях команды в матчах Премьер-лиги.

«Игроки "Челси" очень требовательны к себе. Мы хотим всегда быть выше и бороться за все трофеи. Когда результатов нет, мы стараемся стать лучше. В начале декабря мы были на вершине АПЛ. Все могли подумать, что мы можем взять титул.

Спустя месяц, у нас не самые лучшие результаты, мы опустились в середину таблицы. Все решили, что мы выбыли из гонки. Но мы знаем, как это работает и хотим вернуться к стабильности», — цитирует Аспиликуэту Sky Sports.

В 18 матчах чемпионата Англии «аристократы» набрали 29 очков и занимают лишь 7 место в турнирной таблице.