Алавес — Севилья: смотреть онлайн, прямая трансляция 19.01.2021

В 23:30 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч

Последний матч между собой: «Севилья» — «Алавес» 1:1 (полная статистика встреч).

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Алавес» — «Севилья» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.71.

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Севилья»).

На LiveCup.Run смотрите бесплатно прямую онлайн-трансляцию матча «Алавес» — «Севилья».

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