Тарасов: Еще года два смогу поиграть. Знаю, не подведу

Бывший полузащитник «Локомотива» и «Рубина»заявил, что пока не планирует завершать карьеру.

«Общался ли с кем-то из клубов? Пока только разговоры, конкретики не было. У меня вообще нет никаких предпочтений, готов рассматривать все варианты. По большому счету, все равно, где играть. Никаких особых запросов по зарплате у меня нет, все знают, что в "Рубине" я получал не космические деньги, во время суда все мои доходы были в открытом доступе. Люди, наверное, знают, что я сейчас свободный агент. Если не знают, то вот через интервью узнают.

Футболом не наелся. В "Рубине" было не так много игрового времени. На своем хорошем уровне еще года два я смогу поиграть, так что еще не насытился. Пока не почувствую, что начал уступать молодым, буду играть, пока не пойму, что пора заканчивать. Но пока настрой боевой. Жду вариантов. Знаю, что не подведу», — приводит слова Тарасова «Чемпионат».

Последним клубом 33-летнего Тарасова был «Рубин», который он покинул в декабре 2020 года.